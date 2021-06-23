В Ростовской области водитель иномарки устроил на трассе смертельное ДТП

В легковушке не ожидали удара от встречной машины Фото: отдел пропаганды УГИБДД

На трассе в Усть-Донецком районе водитель Volkswagen Touareg устроил смертельное ДТП. Погиб один человек, еще двое пострадали. Причем все жертвы находились в другом авто, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Трагедия произошла вчера, 22 июня. Вечером водитель иномарки спешил из Волгодонска в сторону Шахт. По предварительным данным, он вылетел на встречную полосу и через считанные секунды врезался в «ВАЗ-21099».

В легковушке не ожидали удара. 59-летний мужчина, который находился за рулем «ВАЗа», умер на месте, его пассажиры - мужчины 62 и 30 лет - получили травмы. Их увезли в больницу. По факту произошедшего сейчас проводят проверку, добавили в ГИБДД.

Ранее стало известно, что под городом Зверево на дороге перевернулся грузовик «МАЗ», есть пострадавший

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске военнослужащий получил срок за ДТП с тремя погибшими

На суде мужчина чистосердечно раскаялся в содеянном (подробнее)