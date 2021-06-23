В Ростовской области на трассе перевернулся грузовик «МАЗ»

Авария произошла на М-4 «Дон» Фото: управление по делам ГО и ЧС

В Ростовской области на трассе под городом Зверево перевернулся «МАЗ». Водитель грузовика получил травмы, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла вчера, 22 июня, на 950 км М-4 «Дон». По предварительным данным, мужчина, который был за рулем, не справился с управлением, и его авто слетело с дороги. Большегруз врезался в барьерное ограждение и опрокинулся. Фото с места происшествия ранее опубликовало местное управление по делам ГО и ЧС.

В Госавтоинспекции сейчас проверяют этот случай. Инспекторы устанавливают детали произошедшего.

Накануне под Ростовом столкнулись два фургона. В дорожном происшествии также пострадал водитель. Он самостоятельно добрался до больницы, и там его сразу же определили в травматологию.