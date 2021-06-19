В ДТП под Ростовом пострадал водитель фургона

По предварительным данным, водитель 2834ХЕ не придерживался безопасной скорости Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Аксайском районе на Северном подъезде к Ростову столкнулись два фургона. Один из водителей попал травматологию. После аварии он самостоятельно добрался до больницы, там ему сразу оказали помощь. Об этом сегодня, 19 июня, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло вчера около 3 часов ночи. По предварительным данным, водитель 2834ХЕ не придерживался безопасной скорости, поэтому врезался в ГАЗ 330210, который стоял на светофоре. Пострадал 26-летий водитель второго авто.

Несколько дней назад в ДТП на подъезде к Сальску пострадали автоледи, управлявшие Nissan Terrano и Kia Sorento

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