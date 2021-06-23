По предварительным данным, школьник двигался навстречу водителю Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 23 июня, в Миллеровском районе под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист. Мальчика увезли в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла в селе Рогалик, на улице Дружбы. Ребенка сбила 34-летняя женщина, она управляла автомобилем Lada Priora. По предварительным данным, школьник двигался навстречу водителю.

Сейчас автоинспекторы выясняют, что могло привести к несчастному случаю. В ГИБДД напоминают, что выезжать на дорогу имеют право только велосипедисты старше 14 лет. Двигаться они должны только по правому краю.

Ранее водитель Volkswagen Touareg устроил на трассе в Усть-Донецком районе смертельное ДТП. Мужчина на встречной полосе зацепил «ВАЗ-21099»

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