По предварительным данным, школьник двигался навстречу водителю Фото: отдел пропаганды УГИБДД
Сегодня, 23 июня, в Миллеровском районе под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист. Мальчика увезли в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Авария произошла в селе Рогалик, на улице Дружбы. Ребенка сбила 34-летняя женщина, она управляла автомобилем Lada Priora. По предварительным данным, школьник двигался навстречу водителю.
Сейчас автоинспекторы выясняют, что могло привести к несчастному случаю. В ГИБДД напоминают, что выезжать на дорогу имеют право только велосипедисты старше 14 лет. Двигаться они должны только по правому краю.
Ранее водитель Volkswagen Touareg устроил на трассе в Усть-Донецком районе смертельное ДТП. Мужчина на встречной полосе зацепил «ВАЗ-21099»
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