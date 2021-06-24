Народный календарь на 24 июня: голуби прятались в ясный день перед непогодой

Народный календарь на 24 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 24 июня: наши предки считали, что звезды мерцали зеленоватым цветом перед ясной погодой. Вороны садились на нижние ветки и чистились в преддверии дождливой погоды. Голуби прятались в солнечный день к непогоде. Пчелы с утра сидели в ульях и громко жужжали перед осадками.

Мелкие птицы забивались глубоко в кроны деревьев к ненастью. Гуси летели против ветра к сырой погоде. Липкие капли на листьях клена появлялись перед дождем. Если вьюнок полевой раскрыл свои цветки, а листочки прижал к стебелькам, то это к пасмурной и дождливой погоде. Скот пасся около дома к похолоданию. Туман стелился по воде к хорошему урожаю грибов.

Если дождь шел при солнце, то это означало, что ненастье скоро окончится. Стрижи прятались в ясную погоду перед грозой. На рассвете была духота к ненастью. Утки активно плескались и ныряли перед дождем. С самого утра солнце было бледным перед вечерним дождем. Красная радуга обещала, что дождь перестанет лить, а синяя появлялась к дождю и ветру.

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