Департамент потребрынка Ростовской области появился в «Тик-токе»

Короткие видеоролики привлекли уже 413 подписчиков Фото: Василий Вахрин

Департамент потребительского рынка Ростовской области теперь появился в «Тик-токе». Об этом сообщила глава ведомства Ирина Теларова.

- Мы намерены расширять свое присутствие на интернет-площадках. Нужно следовать современным трендам, - пояснила Ирина Теларова.

В аккаунте уже сейчас публикуют всю полезную информацию, посвященную защите прав потребителей. Короткие видеоролики на сегодняшний привлекли 413 подписчиков. Посты набрали 1024 лайка.

Также стало известно, что в Таганроге заасфальтировали знаменитую знаменитую лужу-инстаграмщицу. Судьбу градообразующей и всесезонной достопримечательности сейчас обсуждают в соцсетях