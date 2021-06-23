Дончанин до смерти забил палкой свою сожительницу

В Ростовской области местный житель до смерти забил свою сожительницу палкой Фото: "КП" Архив

В Ростовской области местного жителя заподозрили в убийстве своей сожительницы. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следователи выяснили, что 12 июня 57-летний мужчина в Таганроге у себя дома, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился со своей 40-летней сожительницей. В порыве гнева мужчина схватил палку и стал избивать женщину по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводиться комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Сейчас детали трагедии выясняют следователи.