В Ростове хозяйственное управление закупит новые иномарки

Ростовское хозяйственное управление получит новые автомобили Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» приняло решение закупить новые автомобили для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщается на портале госзакупки.

Учреждение получит четыре легковых автомобиля марки Hyundai Solaris. Каждая из этих машин стоит миллион рублей. Соответственно, на все иномарки придется потратить четыре миллиона рублей. Согласно документации, в моноприводных седанах имеются кондиционеры, система безопасности (подушки безопасности) и система экстренного реагирования при авариях ГЛОНАСС. В каждой из машин могут поместиться пять человек. Автомобили разгоняются до 150 лошадиных сил. Средства на покупку были выделены из городского бюджета..

Победителем аукциона стало ООО «СБСВ-Ключавто ХЦ-Ростов». Подрядчику следует привезти автомобили в течение 60 дней с момента подписания контракта.

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