Иномарка сбила школьника в Батайске

В Ростовской области школьник попал под колеса автомобиля Фото: "КП" Архив

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал ребенок.

Инцидент произошел в среду, 23 июня, в городе Батайске около пяти часов вечера. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Skoda Rapid ехал по улице Ленинградской и в районе дома № 278 из кустов на дорогу выскочил 14-летний подросток. Школьник хотел перебежать дорогу в неположенном месте, хотя до пешеходного перехода оставалось всего 200 метров. В результате этого водитель не успел затормозить перед выскочившим на проезжую часть пешеходом и ребенок оказался под колесами автомобиля.

Подросток получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи. Его доставили в ближайшую больницу. В данный момент о его состоянии пока ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Сейчас детали трагедии выясняют следователи.