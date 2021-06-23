За нарушение правил парковки ростовчанину грозит штраф

В Ростове поймали злостного нарушителя правил парковки Фото: "КП" Архив

В Ростове местного водителя привлекли к ответственности за регулярное нарушение правил парковки.

На днях в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлен припаркованный на тротуаре на улице Ульяновской вблизи дома №18 автомобиль ГАЗ-3110. В комментариях под снимками горожане написали, что этот водитель уже не первый раз нарушает правила парковки.

- Инспекторами Отдела ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону данное транспортное средство было обнаружено. По факту нарушений Правил дорожного движения в отношении водителя был составлен административный материал по части 3 статьи 12.19 КРФ об АП, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Теперь нарушителю грозит штраф в тысячу рублей. А его автомобиль был помещен на спецстоянку.

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