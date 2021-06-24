181 случай коронавируса выявили за сутки в 39 территориях Ростовской области

Новых заболевших обнаружили в 39 городах и районах Дона Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки на 181 увеличилось число инфицированных коронавирусом. Коэффициент распространения COVID-19 все еще составляет 1. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили власти региона.

Новые случаи подтвердили в 39 городах и районах Дона. Больше всего положительных тестов подтвердили в Ростове - 76. На втором месте находится Зерноградский район, там 5 случаев. По 4 положительных теста выявили в Батайске, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Боковском, Мясниковском, Сальском и Шолоховском районах.

По 1 случаю зарегистрировали в Волгодонске, Белокалитвинском, Дубовском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах.

Среди новых заболевших 33,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 42,5% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, 5,5% - старше 80 лет, 6,1% - дети.

Лечение в стационарах получают 1209 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 10 человек, на неинвазивной ИВЛ – 144 человека.

За прошедшие сутки умерли еще 11 пациентов с COVID-19. Это семь женщин 58, 62, 70, 72, 75, 93, 96 лет, а также четверо мужчин 31, 61, 63, 83 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 в области стали 4636 человек.

Накануне губернатор Василий Голубев потребовал сделать график пунктов вакцинации от коронавируса более удобным для жителей Дона