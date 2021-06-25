Народный календарь на 25 июня: в этот день было принято ходить на рыбалку и готовить уху

Народный календарь на 25 июня Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 25 июня: наши предки, считали, что, если в этот день шел дождь, то сенокос будет мокрым. Ясный Млечный путь обычно бывал перед ведром. Много росы в этот день сулило хороший урожай. Ласточки в этот день летали высоко к ведру, а если щебетали воробьи и сыч кричал по ночам, то это к дождю.

Если гуси и утки, плавая по реке, часто ныряли, били крыльями по воде, то стоило готовиться к дождю. Если беловатая туча шла с западной стороны, то это значило, что будет град. В саду появлялось большое количество белок к сырому году. Цапли собирались на сухих возвышенностях – к ненастью.

Ветки ели поднимались вверх, а чешуйки шишек раскрывались к ведру. Если к ночи появится туман, то теплая погода простоит долго. В этот день рыболовы обязательно отправлялись на рыбалку, готовили из рыбы разнообразные блюда, но прежде всего уху. Красную – самую богатую и янтарную готовили из белуги, осетра, лосося и севрюги с шафраном.

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