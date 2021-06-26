Народный календарь на 26 июня: сажать огурцы в этот день не рекомендовали

Народный календарь на 26 июня Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 26 июня: наши предки считали, что , если утром цветы и травы пахли сильнее обычного, то это значило, что скоро пойдет дождь. Пауки-крестовики на закате сидели в паутине перед сухим днем. Мошкара летала кругами в преддверии хорошей погоды.

Цыплята прятались под наседку, когда светило солнце, перед скорым ухудшением погоды. Петух пел раньше девяти часов вечера к дождю. Собаки катались по траве к ненастью. Цветки лютика вдруг закрылись среди солнечного дня – скоро погода изменится, пойдет дождь. Пчелы трудились с раннего ура перед хорошим днем.

Если в этот день летали крупные оводы, то и колосья будут крупными, а если мелкие - наоборот. Комары кружили столбом перед сухой погодой. В этот день было принято обязательно варить кашу. Но не рекомендовалось сажать огурцы, так как они бы не уродились зелеными и сочными, а были бы кривыми.

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