Народный календарь на 27 июня: петухи трясли головами к беде

Народный календарь на 27 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 27 июня: наши предки считали, что если клен источал слезы в этот день, то это значило, что через три-четыре дня пойдет дождь. Вечерний лес становился теплее поля перед дождем. Лягушки прыгали по земле также перед дождем. Рыба играла в реке в преддверии ночной грозы.

Множество комаров появлялось к хорошему урожаю ягод, а большое количество мошек было к богатому урожаю грибов. Кошка чихала и кашляла перед дождем. Полевые ночи и крысы по ночам сидели в норах в ожидании скорого дождя. Летучие мыши громко кричали и залетали в дома к ненастью. Поросята убегали далеко от матери перед дождем. Лист белокрыльника отгибался от початков перед выпадением осадков.

Шерсть у овец становилась влажной, набухала и удлинялась перед дождем. Чайки садились на воду к ведру. Если петух тряс головой и пел некстати, считалось, что беда гонит тучи. Утки затихали перед грозой. Коршуны парили в небе к хорошей погоде. Сполохи на небе обещали скорую перемену погоды. Зяблик звонко пел перед ясной погодой. Блестящие звезды – к жаре, падающие – к ветру, мерцающие – к грозе. Если в полдень набегали черные тучи, то к вечеру непременно должен был пойти дождь.

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