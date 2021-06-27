Три женщины скончались от коронавируса в Ростовской области

Выздоровели 55 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области от коронавируса скончались три человека. Последние данные о ситуации с коронавирусом публикует региональное правительство.

Жертвами ковида стали три пожилые женщины. Пациентам было 80, 81 и 86 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Вылечились за сутки 55 заболевших. Общее число выздоровевших с начала пандемии составило 89 949 человек.

Напомним, заразились ковидом еще 207 жителей Ростовской области. Общее число инфицированных достигло.