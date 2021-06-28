Народный календарь на 28 июня: в этот день умолкали все певчие птицы

Народный календарь на 28 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 28 июня: наши предки считали, что, если соцветия ноготков закрывались, то это непременно к дождю. Кузнечики стрекотали громче обычного в преддверии осадков. Поросята визжали к сырой погоде. Скотина на пастбище дышала тяжело перед дождем.

Если при хорошей погоде коровы и овцы сами возвращаются с пастбища и спешат под навес или в сарай, то это к грозе. Овцы прыгали и дрались перед непогодой. Если осот полевой не раскрыл свои цветки за весь день - завтра жди дождя. Ветер сменял свое направление против часовой стрелки к предстоящему ненастью.

Если в западной части горизонта появились перистые облака – через 10–36 часов, весьма вероятно, начнутся затяжные дожди. Обилие росы было символом предстоящего хорошего урожая, а туман садился к дождю. Кроме того считалось, что все, что было посеяно позже этой даты, никакого урожая не даст. В этот день смолкали и все певчие птицы, были слышны только кукушки.

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