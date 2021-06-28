Жительница Ростовской области оставила горе-грабителя без штанов

Подозреваемому грозит до 4 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области из-за 13 тысяч рублей и жажды легкой наживы горе-грабитель остался без штанов. Также мужчине теперь грозит до 4 лет тюрьмы или в лучшем случае 2 года исправительных работ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Курьезный грабеж произошел среди белого дня, прямо на улице. Супруги устроили прогулку и даже не подозревали, что оказались под слежкой. На парочку обратил внимание хулиган. Он решил, что у мужчины в сумке несметные богатства. Подбежал сзади, засунул руку, вытащил сколько смог денег и бросился бежать.

Пока мужчина приходил в себя, его жена решительно бросилась за преступником с намерением во что бы то ни стало отбить деньги. Такого грабитель не ожидал и попытался ускориться, но не тут-то было. Женщина догнала его и схватила за штаны. Беглец начал извиваться, пытаясь выскользнуть. В итоге он решил пожертвовать своими штанами во имя свободны - снял их и скрылся.

После этой погони супруг женщины обратился в полицию. Воришку быстро вычислили и поймали. Подозреваемым оказался 57-летний таганрожец. История произошла в Неклиновском районе.

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