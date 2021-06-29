Народный календарь на 29 июня: роса оседала на окнах перед дождем

Народный календарь на 29 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 29 июня: наши предки считали, что, если скот пил мало воды и спал днем, то это к непогоде. Туман вечером опускался на землю перед улучшением погоды. Папоротник утром сворачивал листы - жара и солнце должны прийти завтра. Цветная радуга стала белой - непогода скоро окончится. Если на улице засуха и рыба перестала клевать, значит скоро пойдет дождь.

Рыбы сильно метались в воде перед ливнем. Звон колокола был глухим к ведру. Наши прадеды были уверены, что, чем меньше капли дождя в этот день, тем дольше он будет идти. Млечный путь становился ясным к солнечной погоде. На окнах оседала роса перед дождем. Вороны садились клювами в одну сторону к сильному ветру. Гвоздика, полевой вьюнок и одуванчик цветы закрыли – быть дождю. Камыш, телорез и остролист как будто «заплакали» – к скорому ненастью.

Пузыри на воде появлялись перед затяжным ненастьем. На лугу умолкали кузнечики перед дождем. Вода на реке убывала в преддверии осадков, а прибывала к погожим дням. Воробьи веселились и играли - к хорошей погоде. Быки принюхивались перед дождем. Телята бегали с задранными хвостиками в преддверии ненастья. Если на востоке появлялись перистые облака, то считалось, что после этого погода не испортится. Сильно парило в этот день перед дождем.

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