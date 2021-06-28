Младенец пострадал в ДТП в Северном микрорайоне Ростова

В Ростове грудной ребенок пострадал в ДТП Фото: "КП" Архив

В донской столице случилась авария, в которой пострадал младенец.

Инцидент произошел в понедельник, 28 июня, около трех часов дня. По предварительным данным, 24-летний водитель ГАЗели ехал по улице Капустина от проспекта Космонавтов к улице Борко и в районе дома № 24/1 хотел развернуться, но не убедился в безопасности маневра. В результате этого он столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Accent под управлением 28-летнего водителя.

В аварии пострадал семимесячный ребенок, которой находился в иномарке в автолюльке. Благодаря удерживающему устройству, малышу удалось избежать более тяжелых травм.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Сейчас автоинспекторы выясняют детали произошедшей трагедии.