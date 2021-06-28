В Ростове назвали самые популярные для местных жителей соцсети

В Ростове назвали самые популярные соцсети Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В донской столице определили самые популярные соцсети среди местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора "Мегафоне".

Согласно предоставленным данным, ростовчане предпочитают использовать YouTube и Instagram. Они стали самыми популярными среди жителей донской столицы. Также в пятерке фаворитов оказались «Одноклассники», «ВКонтакте» и Telegram.

Стоит отметить, что в начале 2021 года Instagram не входил даже в пятерку. А сейчас соцсеть увеличила трафик в пять раз, что позволило ей занять второе место.

Популярностью также пользуются и онлайн-кинотеатры такие, как КиноПоиск, МегаФон.ТВ и IVI.

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