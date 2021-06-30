Народный календарь на 30 июня: в этот день справляли ярилки

Народный календарь на 30 июня Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 30 июня: наши предки считали, что, если в этот день вечером появлялась радуга, то это к хорошей погоде, а если закат был багровым, то ожидался сильный ветер и ненастье. Цветы полевого вьюнка закрывались плотно перед дождем, а распускались в пасмурную погоду – к хорошим, солнечным дням. Если в июне были частые зарницы, то будет хороший урожай.

Если инверсионный след самолета на небе короткий, тает на глазах – к погожему дню. Звери чаще чихали перед ненастьем. Крот рыл глубокую нору к устойчивой сырой погоде. Цветки козлобородника лугового закрылись раньше 10 часов утра – к дождю днем. Сухое болотистое место делалось влажным в преддверии дождя. Дождевые черви тоже выползали из-под земли перед дождем. Птицы перед туманом жались к домам.

В последний день июня наши предки справляли ярилки – торжество, посвященое Яриле – богу Солнца. На берегу озера или речки разводили костры и яйца варили. Народ верил, что чем больше сваришь, тем лучше куры будут нестись.

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