Прямая линия с Владимиром Путиным 2021: правозащитница просит решить проблему с эвакуаторами и парковками в Ростове

Руководитель Союза общественных инициатив Татьяна Крашенникова считает, что проблемы с парковками и эвакуаторами без президента не решить. Фото: скриншот видеообращения.

Руководитель Союза общественных инициатив Татьяна Крашенникова просит помощи главы государства. Она записала Владимиру Путину видеообращение и надеется получить ответ во время прямой линии, которая стартует в полдень 30 июня. Правозащитница озадачена болезненной для Ростова темой – нерешаемой проблемой эвакуаторов и платных парковок в городе. Об этом сообщает «Городской репортер»

На видео Крашенинникова обращает внимание главы государства на то, что транспортная система в донской столице оставляет желать лучшего.

- Платный паркинг не заработал — количество разрешенных парковочных мест не удовлетворяет даже половине потребностей, сеть перехватывающих стоянок не создана, городской транспорт не справляется, единая служба не работает — город стоит в пробках, - говорит правозащитница в ролике.

Общественница считает, что уже пять лет работающая в донской столице сеть платных парковок не работает как должна: не получается оставить на парковочном месте транспортное средство и заплатить за парковку, в холодные месяцы эти площадки не убирают от мусора и залежей снега.

- Однако, концессия позволила узаконить хаотично и необоснованно установленные повсюду в нарушение правил дорожного движения знаки запрета стоянки и остановки и работу эвакуаторов, создав все условия для развития криминального бизнеса, - заявляет Татьяна Крашенникова.

Она заметила, что знаки запрета парковки появились в Ростове повсеместно практически одновременно после открытия платных парковок. И если раньше автомобиль можно было оставить на многих улицах, в том числе таких, где практически нет трафика, то теперь это чревато тем, что эвакуатор заберет машину на штрафстоянку.

Также правозащитница говорит об экономической необоснованности тарифа на эвакуацию и размещение авто на штрафстоянке — вместе со штрафом это стоит пять тысяч рублей. Только до этого нужно пройти немало испытаний: найти штрафстоянку, добыть постановление о правонарушении, провести оплату и ждать, когда позволят забрать транспортное средство.

Татьяна Крашенникова резюмирует, что качество предоставления услуги не выдерживает критики: на штрафстоянках нет туалетов, негде ждать, пока выпишут протокол — практика показала, что для возврата автомобиля кроме денег потребуется до 9 часов свободного времени и крепкие нервы.

При этом городской бюджет не имеет никакого дохода от работы оператора платных парковок, служб эвакуации и штрафстоянок, и решение по этому вопросу не принимается годами, - добавила общественница.

- Владимир Владимирович, #позвонитевасилию, — это новый мем в Ростовской области. Позвоните! Возможно, ваш звонок сдвинет проблему с мертвой точки, — предложила Крашенникова Владимиру Путину.

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