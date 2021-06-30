Прямая линия с Владимиром Путиным 2021: Спасший на пожаре двух пенсионеров ростовчанин уже полтора года ждет обещанную квартиру

Дмитрий, рискуя жизнью, достал из огня соседей. Его же семья уже полтора года без своего угла. Фото: Личный архив героя публикации

Прямая линия с Владимиром Путиным 2021 пройдет 30 июня. И многие мечтают на нее дозвониться. Один из таких спасший на пожаре двух пенсионеров ростовчанин уже полтора года ждет обещанную квартиру. Жители донской столицы помнят историю, когда Дмитрий Перлович в один день стал героем. Его имя прогремело на всю страну, а сам он лишился дома.

Все произошло еще январе прошлого года в переулке Вагонном Ростова-на-Дону. Там загорелся двухэтажный дом. 30-летний отец двоих детей вывел из горящего здания всю свою семью - жену, мать и двоих детишек, а после спас пенсионеров, находившихся на втором этаже. Их неминуемо ждала гибель в огне.

Но прошло уже полтора года, а семья, оставшаяся без крыши над головой, все еще ждет помощи в решении жилищного вопроса. В конце концов семье Дмитрия из пяти человек предложили комнату в коммунальной квартире на 30 квадратных метров. Семья с таким положением дел не согласна и намерена дозвониться на "прямую линию" президенту. «КП — Ростов-на-Дону» выяснила подробности ситуации.

Так выглядел дом после пожара. Фото: Личный архив героя публикации

«ЕСЛИ БЫ ПОНАДОБИЛОСЬ, СДЕЛАЛ ЭТО СНОВА»

Дмитрий стал всероссийским героем. Почти сразу же его наградили благодарностью. Только эта бумага не решила проблему - его семья, а это жена Анастасия, маленькие сын и дочка, мама, потеряла крышу над головой — в пожаре сгорела квартира.

Тем январским утром жильцы дома в Железнодорожном районе города проснулись от резких хлопков и запаха гари. Супруги Анастасия и Дмитрий быстро собрали детей — пятилетнего сына и годовалую дочку, взяли документы и выскочили на улицу. Отведя семью на безопасное расстояние, Дмитрий вернулся за соседями — вызволил из разных квартир на втором этаже двух пенсионеров, которые уже не могли выбраться — лестница в здании была в огне. Пришлось по приставной лезть наверх и буквально тащить наглотавшихся дыма людей.

Дима говорит, если бы понадобилось, сделал это снова. Анастасию же долго преследовала страшная мысль, что она могла больше не увидеть мужа и своих малышей.

Дмитрий с семьей сначала жил у друзей, теперь снимает жилье. Фото: Личный архив героя публикации

«ПОЛТОРА ГОДА ОБИВАЕМ ПОРОГИ»

Как только шумиха вокруг пожара и героического спасения улеглась, о семье погорельцев, кажется, позабыли. Супруги жаловались на ситуацию через четыре месяца после пожара. И теперь, спустя полтора года.

- На протяжении всего этого времени мы оббиваем пороги чиновников нашего города, - рассказывает мать двоих малолетних детей. - Мы написали уже второе обращение к Президенту Владимиру Путину по поводу нашей проблемы. Но обращения перенаправляется в администрацию Железнодорожного района Ростова. Нам в прямом смысле смеются в лицо.

Медаль "За содружество во имя спасения" от начальника Главного управления МЧС по Ростовской области. Фото: из личного архива героев публикации.

ПРЕДЛОЖИЛИ КОМНАТУ

За то, что Дмитрий, рискуя своей жизнью, спас из горящего дома двух пожилых людей, в администрации района его отметили Благодарственным письмом.

- Награда — это, конечно, хорошо, но нам от нее нет никакой пользы, - замечает супруга героя. - Прошло уже полтора года после пожара, а квартиру наша семья так и не получила. До пожара у нас была "трешка", общей площадью 62,2 кв.м. Долгое время нам ничего не могли предложить даже из маневренного фонда, потому что пришлось долго ждать экспертизы сгоревшей квартиры на признание ее непригодной для жилья. Спустя только полтора года нашей семье из пяти человек, включая двух детей, было предоставлено жилое помещение в маневренном фонде, состоящее из одной комнаты в коммунальной квартире.

Спустя полтора года погорельцам предложили комнату в коммуналке на семью из пяти человек. Перловичи с таким положением не согласны. Фото: Личный архив героя публикации

ЖДАТЬ ДО 2023 ГОДА

- Запись к чиновникам на личный прием сейчас не осуществляется в связи с эпидемической обстановкой. Так почему же наша семья с двумя маленькими детьми в период пандемии должна впятером жить в одной комнате коммунальной квартиры, в оставшиеся комнаты которой могут подселить еще две семьи? - недоумевает Анастасия.

Женщина рассказывает, что звонила по поводу получения постоянного жилья в департамент координации строительства и перспективного развития Ростова. По ее словам, в телефонном режиме ответили, что по региональной программе наша семья может претендовать на постоянное жилье только после 2023 года.

Семья не опускает руки и продолжает бороться за нормальные условия жизни не через два года, а прямо сейчас. Жена ростовского героя Анастасия ужа записала видеообращение и они вместе с Дмитрием они намерены сегодня дозвониться президенту в надежде, что после этого дело сдвинется с мертвой точки.

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