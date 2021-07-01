Народный календарь на 1 июля: с утра лучше всего клевала рыба

Народный календарь на 1 июля Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 1 июля: наши предки считали, что, если на закате небо было золотисто-желтым, то это к хорошей погоде. Зеленоватый цвет луны был признаком предстоящей засухи. Если утром был туман, то день будет жарким и солнечным. Много мошек на полях появлялось к удачной охоте на перепелок. Ходило поверье, что, если в этот день девушка умоется утренней росой, то весь год не будет иметь недостатка в кавалерах.

Радуга появлялась вечером к хорошей погоде. Беловатые облака над водой прятались на рассвете к ясному дню. Земля на берегу реку разбухла и стала влажной к ненастью. Струны музыкальных инструментов опускались и провисали к дождю. Древесная лягушка становилась беспокойной перед осадками. Издали видимые предметы казались очень большими в преддверии сырой погоды. Крот насыпал высокие кучи земли перед ясным днем.

Глухарь ел во время дождя к затяжному ненастью. Дорожная пыль поднималась маленькими смерчами перед грозой. Выпадающее на этот день новолуние было признаком предстоящей засухи. Вечерний закат розового цвета обещал, что на следующий день будет жарко. Ветер начинал подниматься к затяжной жаре. Много росы выпадало к хорошему урожаю проса. Ноги в этот день чесались к дальней дороге. Травы, собранные в эту дату обладали особой целительной силой. Приснившиеся в ночь на 1 июля сны сбывались ровно через 20 лет. Считалось, что, если в этот день промыть глаза росой, то они будут очень зоркими. Если успеть сделать два покоса до восхода солнца, то можно разбогатеть. Рыбаки были уверены, что 1 июля самый лучший клев.

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