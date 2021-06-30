Ростовский депутат заявил, что строительство парка "Первая миля" на грани провала

У парка "Первая миля" выявились недочеты. Фото: аккаунт Ашота Хбликяна в Инстаграм

Ростовский депутат законодательного собрания Ашот Хбликян нашел изъяны на этапе строительства парка «Первая миля», который будет находиться на берегу реки Темерник. По его словам, проект находится на грани провала.

В настоящее время на стройке сильно не хватает техники и рабочих. В ходе проверки также были обнаружены недостатки, касающиеся озеленения и отводов ливневой воды.

- Территория экопарка больше напоминает выжженную пустыню, с большим количеством отрытого грунта и редкими деревьями, - написал Хбликян в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

В парке сейчас насчитывается очень мало деревьев, многие из них погибли. Дождями размыло и без того хлипкие дорожки. Они попросту смешались с землей и стали напоминать собой грунтовую тропинку.

На электрический подъемник под открытым небом и вовсе было потрачено около миллиона рублей. Депутат недоумевает, как сохранить его приемлемый внешний вид зимой и как им пользоваться в холодное время года, по его мнению, лучше было бы попросту оборудовать пандус.

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