Донской бизнесмен задолжал своим сотрудникам более 300 тысяч рублей

В Ростовской области местный бизнесмен задолжал своим сотрудникам крупную сумму Фото: "КП" Архив

В Ростовской области у местного бизнесмена обнаружились крупные долги по зарплате перед подчиненными. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Об этом сообщает Следственный комитет региона.

В ходе следствия стало известно, что директор фирмы, которая занимается строительными работами с января по июль 2019 года не выплачивал зарплату трем своим подчиненным. Стоит отметить, что у него была была возможность платить деньги сотрудникам. Таким образом, общая сумма задолженности по заработной плате составила более 300 тысяч рублей.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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