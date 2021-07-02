Народный календарь на 2 июля: пчелы собирали самый вкусный мед

Народный календарь на 2 июля Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 2 июля: наши предки считали, что, если в этот день мысленно можно было повесить ведро на рог месяца, то это к суше, а если оно падало, то к дождю. Пчелы больно жалились тоже к засухе. Кроме того, считалось, что в эту дату они кусают только грешников. Пчелы сидели на стенках улья перед сильной жарой.

Пчелы летели к своим ульям в преддверии дождя. Сонными пчелы появлялись к резкому похолоданию. Родившиеся в этот день вырастали крайне любвеобильными и очень хорошо разбирались в травах. Считалось, что в этот день пчелы собирают самый вкусный мед. Не рекомендовалось в эту дату разорять осиные гнезда, это было большим грехом.

Пчелиный рой залетал с чужой пасеки к неожиданному богатству. Если в этот день на бумаге нарисовать пчелку, капнуть на нее каплю меда, завернуть и положить в кошелек – будут водиться деньги. Дела, начатые 2 июля обязательно увенчивались успехом. Если в этот день случилось что–то, что заставило вас страдать и плакать – успокойтесь, скоро все пройдет. А если 2 июля начать строить дом – он будет долго стоять.

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