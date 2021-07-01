Следователи разберутся в обстоятельствах гибели малолетнего ребенка в Ростовской области

В Ростовской области следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка Фото: "КП" Архив

Следователи города Красный Сулин займутся выяснением обстоятельств гибели двухлетнего ребенка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Следователям удалось выяснить, что 30 июня в красносулинскую больницу был доставлен мальчик с жалобами на кровотечение. Позже его состояние начало резко ухудшаться, врачи приняли решение перевести ребенка в реанимацию, где малыш скончался.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти малолетнего ребенка, в медицинском учреждении изъята необходимая документация, назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Однако следователи настаивали на другой мере пресечения.