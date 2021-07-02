Главный офис банка эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Ростове эвакуировали офисы банка ВТБ Фото: "КП" Архив

В донской столице был срочно эвакуирован главный офис банка , находящийся на проспекте Буденновском.

- На телефон сотрудника банка в Ростове-на-Дону пришло сообщение о минировании всех отделений банка в области, - рассказал источник.

После этого отделение банка пришлось временно закрыть, а всего его сотрудники были за несколько минут выведены на улицу. Позже стало известно, что также были эвакуированы офисы банка на проспекте Ворошиловском и улице Максима Горького.

К местам происшествия были вызваны спецслужбы. Они оцепили территорию и занялись проверкой зданий. Пока неизвестно, удалось ли им что-то найти или же это снова была чья-то шутка.

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