Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 июля: на улицах шестибалльные заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 июля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломеева, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Мечникова, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Зоологическая, улице Калитвинская, улице Цезаря Куникова, переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Портовая, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Обсерваторной, Орбитальной, Беляева, Бодрой, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Днепропетровская, Киргизская, Менжинского, переулку Днепровскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова и улице Щаденко.

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