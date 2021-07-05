Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 5 июля: дороги скованы шестибалльными заторами

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 5 июля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Варфоломеева, улице Береговая, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Мечникова, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Зоологическая, улице Цезаря Куникова, переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Орбитальной, Беляева, Бодрой, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Киргизская, Менжинского, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова и улице Щаденко.

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