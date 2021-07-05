На трассе в Ростовской области в аварии пострадали пять человек

В Ростовской области пять человек пострадали в столкновении отечественного авто и иномарки. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария с участием отечественного автомобиля и иномарки.

Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, около полудня на четвертом километре трассы «Обливская-Боковская-Каргинская-хутор Дубовой». По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля "Ока" на нерегулируемом перекрестке столкнулся с 27-летним водителем машины Kia RIO.

В результате аварии пострадали пять человек: 29-летний пассажир "Оки" и ее водитель и три пассажирки иномарки 53, 25 и 18 лет. Им оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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