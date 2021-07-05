Ребенок пострадал в столкновении двух легковушек под Ростовом

В Ростовской области ребенок пострадал в аварии на трассе Фото: "КП" Архив

На трассе в Ростовской области в аварии пострадал школьник.

Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, около четырех часов вечера на 15 километре трассы «Азов-Ейск». По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Lada Granta превысил скорость выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением 49-летнего шофера.

В результате аварии пострадал восьмилетний мальчик, который находился в машине Lada Granta. К месту происшествия незамедлительно прибыли медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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