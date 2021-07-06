В Ростове скоро появится тракторный завод

В Ростове построят тракторный завод. Фото: правительство РО

На выставке «Иннопром-2021», в Екатеринбурге губернатор Ростовской области Василий Голубев и руководитель компании "Ростсельмаш" Валерий Мальцев подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Согласно этому документу, в городе появится тракторный завод. На его строительство планируется выделить около шести миллиардов рублей.

Это поможет расширить серийное производство современных тракторов до трех тысяч машин в год. Кроме того, на новом заводе смогут трудоустроиться около тысячи человек. Строительство планируется закончить к 2023 году. После этого завод в кратчайшие сроки должен быть выведен на полную проектную мощность.

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«Ростсельмаш» занимает солидную площадь в восточной части Ростова.