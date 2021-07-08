Отключение света в Ростове-на-Дону 8 июля 2021 года: новые отключения электричества ждут горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 8 июля 2021 года: в городе отключат подачу электроэнергии в десятках местных домов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 8 июля, с 9 до 15 часов света не будет на пер. Семашко 19, 21, 21/60; ул. Московская 54, 56, 58А, 62; ул. Тургеневская 49, 54, 51; ул. Станиславского 45-53, 54; Цветочный рынок.

С 9 до 16 часов электроэнергию отключат на ул. 13-я линия 1-15, 2-16; ул. 15-я линия 1-11, 2-12; ул. Советская 12-20.

С 9 до 17 часов обесточат просп. Космонавтов 6/13; ул. Днепропетровская 8; ул. Днепропетровская 10/98; ул. Днепропетровская 10 А; ул. Брестская 9; ул. Брестская 9А; ул. 26 июня 98А; пер. Иртышский 41-117, 52-120; пер. Пронский 39-105, 38-98; пер. Свирский 73-93, 78-98; ул. Белорусская 84-90; ул. Украинская 93-107, 74-86; ул. Вятская 58-64; пер. Халтуринский 48-88; ул. Пушкинская 12-14.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Волгодонская 1/177; ул. Промежуточная 27-31, 29А, 30-32; просп. Стачки 160, 164-168, 178; ул. Фестивальная 8; ул. Осипенко 69Б.

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