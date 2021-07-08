Народный календарь на 8 июля: в этот день пары просят супружеского счастья

Народный календарь на 8 июля Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 8 июля: наши предки считали, что, если в этот день пошел дождь, будет много меда. Ветер дул с севера перед ясными днями, а с востока - к дождю. После этой даты ожидается еще 40 жарких дней. Обложной дождь менял силу в преддверии улучшения погоды. В теплую погоду вихри поднимались столбом к ведру. Яркая радуга висела перед дождем.

Утренние дожди обычно были очень короткими. Дождь с холодным ветром шел в преддверии града. На горизонте появились перистые облака и расположены они слева от человека, стоящего лицом к направлению ветра, – хорошая погода скорее всего сохранится, а если и начнутся дожди, то продлятся совсем недолго. Рассада впитывала всю поливку - будет сухой сенокос, а если не вбирала ее, то мокрый. Если этот день выдавался сухим и жарким, то это означало, что летом будет мало грибов.

Свиньи ели сено к плохому урожаю кормовой травы. Мыши на сеновале были признаком плохого урожая сена. Много клевера появлялось к дождливому июлю. Одинокие девушки бросали в воду красные ленты, чтобы в их жизни появился возлюбленный. Привороты сделанные в этот день считались самыми сильными. У святых Петра и Февронии в этот день принято просить супружеского счастья, одинокие люди молятся о встрече со второй половинкой. Если муж или жена подарили вам в этот день изделие из горного хрусталя или изумруда – никогда не расставайтесь с ним. Это очень мощный талисман! Если супруги в этот день вместе занимаются одним и тем же делом – весь свой век они не будут знать горя. Если 8 июля войти в реку или озеро, не перекрестившись – русалки могут на дно затянуть.

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