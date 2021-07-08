Парковки для электросамокатов сдадут в аренду операторам проката

Парковки для электросамокатов сдадут в аренду операторам этого транспорта Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице оператором проката электросамокатов запланировали сдавать в аренду участки для их парковки. Об этом сообщил в своем аккаунте Инстаграм глава города Алексей Логвиненко. В связи с этим планируется внесение изменений в действующие в городе правила благоустройства.

- Администрациям районов поручено создать базу данных, где будут наиболее привлекательные места для парковки электросамокатов. С операторами будем заключать договоры на аренду земельных участков для размещения самокатов, - написал Логвиненко.

Уже дано указание о том, что до 12 июля необходимо определится с территориями, где будет запрещено парковать электросамокаты. А также обозначат места, где ограничат скорость их движения. Возможно появятся даже места, где специально запрограммированные самокаты будут попросту отключаться.

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Вождение этого вида транспорта уже неоднократно привело к травмоопасным ситуациям.