Еще 18 умерших пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Ростовской области

Лечение в стационарах к этому моменту получают 1977 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По состоянию на 8 июля, за сутки в Ростовской области зарегистрировали еще 18 умерших пациентов с COVID-19. Эту информацию опубликовали власти.

- Скончались 6 женщин 63, 68, 78, 79, 91, 96 лет и 12 мужчин 42, 53, 57, 62, 64, 65, 69, 72, 73, 85, 89 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами COVID-19 в области оказались 4756 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах к этому моменту получают 1977 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 155. За сутки выявили еще 296 заболевших.

Сейчас в регионе активно вакцинируют население. Два этапа прививок уже прошли 507937 человек. Ранее стало известно, что в Ростове открыли еще один пункт вакцинации, он находится в цирке.

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