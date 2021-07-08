Губернатор Василий Голубев поздравил юбиляров семейной жизни

За 10 лет на Дону знаками «Во благо семьи и общества» наградили 981 семью. Фото: сайт правительства РО

В честь Дня семьи, любви и верности Василий Голубев наградил юбиляров семейной жизни. Речь идет о парах, проживших вместе несколько десятков лет. Они получили почетные дипломы, одну из семей отметили знаком «Во благо семьи и общества», сообщает сайт донского правительства.

- Таких супругов объединяет понимание истинных ценностей и, конечно, уважение и любовь. Это яркий пример сохранения тепла домашнего очага, достойного воспитания детей, самоотверженного труда, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Особые слова благодарности глава региона адресовал парам, которые пережили Великую Отечественную войну, труженикам тыла и детям войны. Это семья Бессоновых из Зерноградского района, Зверевы и Цапко из Ростова, Игнатенко из Азова и супруги Удодовы из Матвеево-Курганского района.

Всего за 10 лет на Дону знаками «Во благо семьи и общества» наградили 981 семью. 70% имеют стаж семейной жизни свыше 50, 60 и даже 70 лет. Также в регионе за это десятилетие узаконили отношения свыше 300 тысяч молодых пар, более 10 тысяч зарегистрировали только с начала 2021 года.