Отключение света в Ростове-на-Дону 9 июля 2021 года: десяткам горожан предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 июля 2021 года: в донской столице сотням местных жителей предстоит остаться без электричества. Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 9 июля, с 8 до 17 часов электричества не будет на ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-4; ул. Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

С 9 до 15 часов свет отключат на ул. Станиславского 58; ул. Тургеневская 28-48; ул. Баумана 13-43, 20-54; пер. Семашко 15-17; пер. Соборный 14-16; Центральный рынок; ул. Муравьёва 79-99; 56-78, ул. 12 февраля 8-14; ул. Самойловская 5-7; ул. Станиславского 58; ул. Тургеневская 28-48; ул. Баумана 13-43, 20-54; ул. Семашко 15-17; пер. Соборный 14-16; Центральный рынок.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Коллективная 1-2, 2-32; ул. Водопьянова 1-13, 2-10; ул. Коккинаки 1-15, 2-8; ул. Слепнёва 1-7; ул. Ливаневского 1-23, 2-32; ул. Чкалова 1-41, 2-48; просп. 40 лет Победы 37-59, 61/1.

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на просп. Буденновский 92; ул. Текучева 135, 137; пер. Соборный 79.

С 10 до 12 часов свет будет отключен на ул. Загорская 42-48, 23, 23А, 25; ул. Днепростроевская 1-51, 2-58; пер. Житомирский 2, 2А, 5-9; ул. Гастелло 15; ул. Портовая 82, 104-106.

С 13 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Портовая 80/2, 104А; пер. Музыкальный 1-27, 2-28; пер. Житомирский 11-39, 4-38; ул. 2-я Володарского 2-16, 3-29.

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