Народный календарь на 9 июля: свадьбы или помолвки были гарантией счастливой семейной жизни

Народный календарь на 9 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 9 июля: наши предки считали ,что, если в этот день шел дождь, то все лето до сентября будет мокрым. Хорошая погода предвещала тепло и солнце семь недель подряд. Цветы пахли сильнее перед дождем. Радуга появлялась преимущественно желтого цвета к ясной погоде. Предметы виделись, как в тумане перед дождем. Звон колокола был явственным в преддверии дождя.

Если из-за туч слышался гул, то стоило ожидать града. Ласточки и стрижи летали то высоко, то низко перед бурей. По краям облаков виднелись белые полосы, а за ними облака пепельного цвета, то будет ливень. Перистые облака плыли очень быстро к резкому сильному ветру. Много ягод появлялось к морозной зиме.

Если женщина до этого дня ест ягоды, то она будет несчастной и рано похоронит своих детей. Если приложить раздавленную ягоду земляники к ране, то она очень скоро заживет. Если в этот день положить земляничный лист в карман и попросить занять деньги – отказа не будет. Свадьба или помолвка в этот день обещали долгую и счастливую семейную жизнь. Если 9 июля в доме горит белая свеча – весь оставшийся год будет благополучным и хлебосольным. Считается, что самую вкусную землянику можно собрать в этот день на первой росе. Как только роса спадет – вкус ягод ухудшается.

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