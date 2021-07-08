20 человек спасли из водоемов Ростовской области с начала купального сезона

Люди чаще всего тонут из-за нарушения правил безопасности на воде. Фото: сайт правительства РО

С начала купального сезона из водоемов Ростовской области спасли 20 человек, шестеро из них - дети. Большинство несчастных случаев произошло на диких пляжах. Эту информацию во время инспекционной поездки озвучил замгубернатора Вадим Артемов, сообщает сайт донского правительства.

- Купальный сезон начался меньше месяца назад, а в «копилке» областных спасателей уже более 20 спасенных, шестеро из них - дети до 14 лет. К сожалению, есть и погибшие. Все несчастные случаи произошли на диких пляжах, а также в местах лова рыбы и раков, - рассказал Вадим Артемов.

Чиновник также отметил, что люди чаще всего тонут из-за купания в нетрезвом состоянии или нарушения правил безопасности.

По словам Вадима Артемова, спасатели дно водоемов на 109 пляжах. Сейчас можно отдыхать на территориях 87 прибрежных зон. Там за порядком следят более 1,5 тысяч сотрудников ДПЧС. Также выполняются рейды, уже провели около двух тысяч бесед, выдали около полутора тысяч памяток.

Власти напоминают: соблюдение правил безопасности сделает отдых комфортным и приятным. Телефон служб экстренного реагирования - «112».

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