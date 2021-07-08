Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 июля: город стоит в шестибалльных пробках

Пробки на вечер в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 июля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Береговой, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Мечникова, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Цезаря Куникова, улице Зоологической, проспектах Соколова, Михаила Нагибина, Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Дачная, Орбитальная, Беляева, Бодрая, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Троллейбусная 1-й Конной Армии, Пановой, Селиванова, Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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