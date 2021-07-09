«Невероятно убийственно»: «Мисс Россия» продемонстрировала стройные ноги в чулках

Обладательница титула «Мисс Россия», певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова активно ведет свой блог в «Инстаграм». Практически ежедневно девушка на радость поклонников публикует там свои снимки.

Причем, зачастую, довольно откровенные. Так, Татьяна Котова разместила фото, на котором она предстала перед фотографом в черном коротком топе, в короткой юбке и в чулках с подтяжками.

А под снимком певица написала о своих желаниях.

- Хочется простого, человеческого – постить фотки с моря, - призналась девушка.

Однако ее желания не соответствуют действительности. Вместо отдыха на пляже Татьяна Котова этим летом занимается ремонтом. Пост меньше, чем за сутки, собрал сотни лайков и комментариев.

- Невероятно убийственно, - написал один из подписчиков.

- Супер секси, - добавил второй.

- Прекрасна! Впрочем, как и всегда, - поделился мнением третий.

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