Аксайскую администрацию обязали вернуть купленный за 1,7 миллиона автомобиль

Аксайская администрация вернет дорогостоящий автомобиль из-за нарушений при закупке Фото: "КП" Архив

Прокуратура заставила аксайскую администрацию вернуть дорогостоящий автомобиль. Это было сделано после проведенной проверки в сфере закупок товаров, работ и услуг.

В ходе нее удалось установить что администрация Аксайского городского поселения провела тендер на покупку автомобиля. По его итогам была куплена машина марки Renault Duster в комплектации Drive Plus. Стоит отметить, что в документации аукциона были прописаны требования к товару и приобретенный автомобиль был единственным, что им соответствовало.

В результате этого было введено ограничение на количество участников тендера и нарушение прав предпринимателей.

- Прокуратурой в Арбитражный суд Ростовской области предъявлено исковое заявление о признании электронного аукциона и муниципального контракта недействительными, применении последствий недействительности ничтожной сделки и обязании сторон возвратить автомобиль и денежные средства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Суд в удовлетворении иска отказал, после этого прокуратура подала апелляцию и арбитражным судом иск был удовлетворен.

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