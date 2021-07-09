«Мисс Россия» в экстремальном мини прокомментировала европейский футбол

Виктория Лопырева - большая поклонница футбола. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель Виктория Лопырева внимательно следит за футболом. Девушка неоднократно говорила о том, что ей очень нравится этот вид спорта. Поэтому неудивительно, что Виктория посетила полуфинал Евро – 2020.

На стадион, на котором в этот день играли любимые сборные девушки, Виктория Лопырева пришла в белом облегающем топе и короткой синей мини-юбке.

В своем блоге в «Инстаграме» блондинка опубликовала снимки с игры испанских и итальянских футболистов.

- Манчини против Энрике! Я бы очень хотела увидеть битву талантливой молодежи в финале, но, увы, в главном матче на Уэмбли суждено быть лишь одной из них! И сегодня я выбираю Аззури, - написала Виктория в своем «Инстаграме».

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что Виктория Лопырева прокомментировала игру сборных Швейцарии и Франции.

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