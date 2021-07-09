Количество заболевших COVID-19 за сутки превысило 300 человек в Ростовской области

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 11666 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 307 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,3. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 48 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 106. На втором месте находится Каменск-Шахтинский, там выявили 10 заболевших, на третьем — Аксайский и Сальский районы, там по 9 случаев коронавируса.

По 8 положительных тестов подтвердили в Батайске, Зерноградском, Красносулинском и Орловском районах. Меньше всего случаев - по 1 - обнаружили в Багаевском, Боковском, Верхнедонском, Дубовском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Морозовском, Песчанокопском, Ремонтненском и Целинском районах.

Среди новых заболевших 42,6% - людей в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% - от 46 до 65 лет, 12,1% - от 66 до 79 лет, 3,6% - старше 80 лет, 8,8% - дети.

Лечение в стационарах получают 2075 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 17 человек, на неинвазивной ИВЛ – 173.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали еще 18 умерших с COVID-19. Это 10 женщин 38, 51, 69, 70, 71, 73, 83, 89, 92 лет и восемь мужчин 30, 60, 62, 64, 73, 81, 97 лет. У них у всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами COVID-19 в области стали уж 4774 человека.

Ранее стало известно, что при ухудшении эпидситуации власти планируют задействовать новый инфекционный центр. Проработать варианты главу Минздрава уже попросил губернатор Василий Голубев.

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