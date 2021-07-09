В Ростовской области умерли еще 18 пациентов с COVID-19

Сейчас в больницах находятся 2075 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 9 июля, в Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 18 умерших с COVID-19. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 10 женщин 38, 51, 69, 70, 71, 73, 83, 89, 92 лет и восемь мужчин 30, 60, 62, 64, 73, 81, 97 лет. У них у всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами COVID-19 в области стали уж 4774 человека, - говорится в сообщении.

Сейчас в больницах находятся 2075 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 17 человек, на неинвазивной ИВЛ - 173. Также за 24 часа подтвердили еще 307 случаев COVID-19.

Ранее глава областного Минздрава рассказал, что загруженность ковидных коек в Ростовской области достигла 80,6%. Всего развернуто 2 576 мест.

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