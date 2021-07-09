"Пизанская башня по-ростовски: горожане опасаются падения бочки цемента на частный дом

В Ростове местные жители опасаются, что бочка с цементом рухнет на их дом. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице рабочие начали заливать бетоном старый коллектор, который располагается на пересечении улицы Пирамидная и улицы Городская. Но местные жители опасаются, что это может оказаться травмоопасным, свои опасения они опубликовали в одном из городских пабликов в соцсети.

Ростовчане даже приложили фотографии, на которых за синим забором виднеется довольно высокая бочка, полная цемента. Но все бы ничего, но она опасно накренилась в сторону жилого частного дома. Жильцы опасаются, что она вот-вот свалится им прямо на крышу. Стоит отметить, что бочка весит не менее 30 тонн.

- Вот так выполняются работы по заливке бетоном старого коллектора, - написали ростовчане.

Пользователи тоже не смогли пройти мимо происходящего и окрестили покосившуюся бочку ростовской Пизанской башней.

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