Народный календарь на 10 июля: одаривайте милостыней как можно больше бедняков и нищих

Народный календарь на 10 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный календарь на 10 июля: наши предки считали, что, если в этот день шел дождь, то до бабьего лета будет мокро. Перед ненастьем с утра не раскрываются в огороде мелкие белые цветы мокрицы–звездчатки средней. Радуга вставала поперек реки к ведру. Пчелы становились злыми перед засухой. Кисличка складывала листочки, никли и закрывались цветы – к ненастью.

Приближающиеся темно–синие дождевые кучевые облака с чередующимися темными и светлыми горизонтальными полосами – признак скорой грозы. Град может быть, когда появляются крупные кучевые облака наподобие воронки, наковальни или гриба, то есть расширяющиеся с высотой. Грозовое облако поменяло форму, как бы растеклось, стало более вытянутым в горизонтальной плоскости – града не будет. Стрекоза сильно шуршала крыльями к непогоде. Если щавель выделял сок, то через два дня должен был пойти дождь.

Если за окном было тепло и солнечно, то такая погода должна была простоять еще семь недель. Много сено было к хорошему урожаю гречихи, а если мало - к урожаю зерновых. Надо было готовить серпы, так как приближалась уборка хлебов. Если в этот день окропить лошадь святой водой – она будет долго жить и сохранит свою работоспособность до последнего. Если в этот день планируете путешествие, надо помолиться святому Самсону, чтобы тот защитил вас в дороге. Молятся ему и перед новосельем и переездом. Богатые и зажиточные люди старались на Самсона одарить милостыней как можно большее количество бедняков и нищих. Считалось, что чем больше отдашь 10 июля – тем больше получишь за весь год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 9 июля: свадьбы или помолвки были гарантией счастливой семейной жизни.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 9 июля.